Потерявшая ребенка Лиза Полыгалова из «Дома-2» выходит замуж

Судя по всему, на «Доме-2» скоро будет свадьба. Участник реалити-шоу Илья Баженов в финале конкурса «Человек года» сделал предложение Лизе Полыгаловой. Та была удивлена жестом Ильи Баженова, но ответила согласием. А вдруг он не привык два раза повторять?

Напомним, Илья Баженова и Лиза Полыгалова объявили себя парой не так давно. Молодой человек не оставил Лизу, даже когда выяснилось, что та ждет ребенка от бывшего избранника Ивана Барзикова.

Илья Баженов устраивал Лизе Полыгаловой сюрприз во время гендер-пати и всю вечеринку был рядом, словно она носила его ребенка.

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