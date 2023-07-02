Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Ольгу Шукшину.

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Ранее вдова знаменитого писателя и режиссера Василия Шукшина была доставлена в одну из московских клиник 5 июня.

Сообщалось, что 84-летняя знаменитость стала чувствовать себя лучше после пережитого инсульта и нарушения мозгового кровообращения. В реабилитационном центре актрисе проведут курс процедур, направленных на ее окончательное восстановление.

Источники: ТАСС, telegram-канал Mash