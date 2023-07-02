Поклонники заподозрили неладное: Бузова показала грудь в откровенном купальнике — размер втрое больше (фото)

Ольга Бузова много лет выслушивает критику по поводу своей миниатюрной груди. Однако певица никогда не страдала комплексами и на обидные слова гордо отвечала, что ей нравится собственный бюст и никаких вмешательст она делать не собирается.

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Однако последние фотографии в соцсетях звезды немало взбудоражили поклонников. Фолловеры в недоумении и наперебой обсуждают внезапно увеличившийся бюст Бузовой на кадрах в бикини.

Одни почитатели считают, что Ольга Бузова немного подфотошопила снимки, другие - что сделала пластику, третьи уверены, что артистка просто умело расположилась в кадре - так любая грудь станет выглядеть втрое крупнее.