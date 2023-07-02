Анна Семенович без стеснения показала свои убойные формы в купальнике: «Пополнеть на 10 кг не страшно»

Анна Семенович уже давно пытается внушить своим поклонницам, что красота женщины идет из ее души, внутреннего настроя и личного обаяния. Она не имеет никакой зависимости от навязанных стереотипов красоты.
Певица не скрывает своих пышных форм и собственным примером показывает, что при любой фигуре можно оставаться безумно привлекательной и манкой.
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В личном блоге она разместила манящее фото в бикини, которое Семенович сделала на отдыхе в Турции.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Звезда пояснила, что, даже набрав 10 килограммов, можно остаться настоящей красоткой и уверенной в себе женщиной.
«Быть худой или в теле, вот в чем вопрос. Главное быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться! Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит! Оно зависит от ваших мыслей о себе и этом мире, а мыслями можно управлять, меняя наши установки в голове. И совсем не важно сколько вы при этом весите», - подписала кадр Анна Семенович.