Анна Семенович без стеснения показала свои убойные формы в купальнике: «Пополнеть на 10 кг не страшно»

Анна Семенович уже давно пытается внушить своим поклонницам, что красота женщины идет из ее души, внутреннего настроя и личного обаяния. Она не имеет никакой зависимости от навязанных стереотипов красоты.

Певица не скрывает своих пышных форм и собственным примером показывает, что при любой фигуре можно оставаться безумно привлекательной и манкой.

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В личном блоге она разместила манящее фото в бикини, которое Семенович сделала на отдыхе в Турции.