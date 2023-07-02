«Девочки мне приводят женихов»: Ирина Винер рассказала, как влияет на личную жизнь гимнасток

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала, что вмешивается в личную жизнь своих подопечных.

Своим 30-летним брачным опытом наставник делится с гимнастками, которые видят в Ирине Винер вторую мать.

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«Я не то что контролирую личную жизнь своих воспитанниц, я в ней участвую. Я – третий. Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них – одобряю или не одобряю», – заявила Винер в беседе с eg.ru.