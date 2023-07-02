«Любимой женщины у меня нет»: отец Филиппа Киркорова не собирается жениться на подруге

Стало известно, что свадьбы между родителем Филиппа Киркорова и некой Олесей Ивановой не будет.
Бедрос Киркоров заявил, что 43-летняя Олеся Иванова – это всего лишь его подруга.
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«Не будет никакой свадьбы. И любимой женщины у меня нет. Приписали мне ее. Она [Олеся] просто со мной рядом», – объяснил Киркоров-страший.
Оказалось, женщина просто помогает Бедроса Киркорову. Пока жена артиста занята.
«Она [жена] – профессор экономических наук, ее кафедра в Новгороде, она не хочет ехать в Москву. Когда родились мои внуки, я сказал, давай в Тимирязево устроимся, она вначале согласилась. Но у нее там еще свои родственники есть, и уговорили. Меня это обозлило. Я ничего не сказал», – добавил Бедрос Киркоров в беседе с kp.ru.