«Любимой женщины у меня нет»: отец Филиппа Киркорова не собирается жениться на подруге

Оказалось, женщина просто помогает Бедроса Киркорову. Пока жена артиста занята.

«Она [жена] – профессор экономических наук, ее кафедра в Новгороде, она не хочет ехать в Москву. Когда родились мои внуки, я сказал, давай в Тимирязево устроимся, она вначале согласилась. Но у нее там еще свои родственники есть, и уговорили. Меня это обозлило. Я ничего не сказал», – добавил Бедрос Киркоров в беседе с kp.ru.