Бузова в купальнике игриво задрала ножки вверх на лежаке: свою «пышную сдобу» подставила солнцу

На этот раз Ольга облачилась в слитный купальник цвета Барби. Она нежилась на лежаке, задрав ножки вверх. Телеведущая оголила свои пышные бедра. Она также не стала прикрывать декольте, показав свои полушария груди во всей красе. Артистка подставила свои прелести солнцу.

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