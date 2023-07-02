Бузова в купальнике игриво задрала ножки вверх на лежаке: свою «пышную сдобу» подставила солнцу

Ольга Бузова уже 19 лет работает на телевидении. Она привыкла постоянно работать и путешествовать. На этот раз артистка снова приехала на съемки в Африку, где проведет месяц. Она взяла с собой большое количество нарядов и бикини. Хоть телеведущая и поправилась, она не перестает демонстрировать свои формы. А 1 июля звезда устроила целую фотосессию у бассейна.
На этот раз Ольга облачилась в слитный купальник цвета Барби. Она нежилась на лежаке, задрав ножки вверх. Телеведущая оголила свои пышные бедра. Она также не стала прикрывать декольте, показав свои полушария груди во всей красе. Артистка подставила свои прелести солнцу.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она стала выглядеть еще привлекательнее. «Ох, какая стала», «Просто кукла», «Бедра очень сочные», «Прям Бейонсе», «Такая тут аппетитная», «Смотришь и любуешься», — стали писать подписчики.