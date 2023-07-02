Чеботина произвела фурор в мини-шортах на «Московском выпускном 2023», а Фомин — ошарашил нарядом с лосинами

Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

В столице состоялся выпускной в Парке Горького. До самого утра для учеников выступали знаменитости.

В ночь с 1 на 2 июля состоялась эксклюзивная трансляция «Московского выпускного 2023» из Парка Горького, организованного Комплексом социального развития Москвы при поддержке МУЗ-ТВ. Традиционный праздник прошел с большим размахом. Это единственный Выпускной с лайнапом звезд – длинной в ночь. Вчерашних школьников поздравили более 60 артистов российского шоу-бизнеса. Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на событие зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников.

Артисты разных поколений дарили свои громкие хиты от заката до рассвета.

В гуще событий оказался корреспондент Teleprogramma.pro. Одним из самых стильных на концерте оказался Митя Фомин. Он не побоялся выделиться, надев серебристую куртку оверсайз и кожаные шорты поверх лосин. Образ артиста был броским и динамичным. Он признался, что раньше сталкивался не только с критикой, но и с буллингом. 

«В школе у меня были сложные отношения с учителями. Меня не брали в поездки, в школьные хоры. С некоторыми одноклассниками тоже не ладил. Я знаю, что такое буллинг», – отметил Митя. 

Однако он впервые поцеловался еще в детском саду. Теперь о личной жизни певец говорит редко.

«Многие девушки мне пишут. Столько одиноких женщин. Но я уже такой волчара... Типа опытный. А глаза разбегаются», – поделился он.

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Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Более смелый лук выбрала Люся Чеботина. Она предстала на публике в кожаных шортах и топике. Наряд дополнили лишь косуха, которую певица не стала застегивать. Она козырнула своей стройной фигурой.

«Самое неприятное воспоминание о школе – это когда меня толкнула девочка на физкультуре», – отметила певица. 

В итоге потасовка окончилась разбитой головой, которую зашивали врачи. 

Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На празднике в этом году рекордное число гостей — 39 тысяч выпускников. Ребята тусили на разных площадках: киберспортивной, танцевальной, музыкальной и спортивной. Для них были сделаны фотозоны, цирковое шоу на воде, арт-пространства. «Московский выпускной 2023» был организован Комплексом социального развития Москвы при поддержке канала Муз-ТВ. 

Выпускной со звездами. Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

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