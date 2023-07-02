Анна Седокова провела время с дочерью Моникой, которая не живет с ней

Исполнительница Анна Седокова прилетела к средней дочери в Лос-Анджелес.

Седокова редко видится с Моникой. Так как девочка живет с отцом.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Для меня Лос-Анджелесе сейчас прежде всего это место, где живет Мо. И каждое мое движение связано с ней», – объяснила своим поклонникам Анна.

Исполнительница рассказала, как они с Моникой провели совместный досуг.

Анна Седокова выпила со средним ребенком смузи, а также закупилась в супермаркете, посетив трендовый магазин продуктов. При этом певицу ничего из списка общих дел не порадовало. Кроме самолетов.