Игорь Макарова заснял дочку Леры Кудрявцевой на соревнованиях: маленькая озорница в шортиках

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. При этом ведущая шоу «Секрет на миллион» успевает посещать разные мероприятия, растить дочку Марию и видеться с внуком Львом. Ей во всем помогает муж Игорь Макаров. Порой именно он водит наследницу на кружки.
На днях Макаров выложил трогательное фото. На нем Мария позировала в шортах и футболке, встав в первую позицию. Целый год она занималась бальными танцами после балета. Дочка телеведущей расставила руки в стороны. Ее волосы были убраны в два аккуратных пучка. Девочка улыбалась, довольная собой.
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Мария Макарова. Фото: соцсети
Поклонники восхитились юной спортсменкой. Многие отметили, что у Марии отличная осанка. Уже давно у дочки Кудрявцевой появилась своя армия фанатов. «Ну что за прелесть», «Ой, просто кукла», «Как обаятельно улыбается», «Папина дочка», «Она точно завоюет все награды», — стали писать в Сети.