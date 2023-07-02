Игорь Макарова заснял дочку Леры Кудрявцевой на соревнованиях: маленькая озорница в шортиках

На днях Макаров выложил трогательное фото. На нем Мария позировала в шортах и футболке, встав в первую позицию. Целый год она занималась бальными танцами после балета. Дочка телеведущей расставила руки в стороны. Ее волосы были убраны в два аккуратных пучка. Девочка улыбалась, довольная собой.

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