40-летняя Бородина в пикантном купальнике с разрезами оголила свои прелести: зона бикини напоказ

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Также брюнетка появляется на красных дорожках и премиях. Каждый раз она тщательно подбирает себе наряды, чтобы быть в центре внимания. После развода с Курбаном Омаровым звезда похудела. Она хвастается тем, что в 40 лет держит себя в форме.
На этот раз Бородина выложила личное фото. Она запечатлелась дома без макияжа и укладки. Телеведущая облачилась в смелый купальник с разрезами. Она оголила свои бедра и пышные полушария груди. Ксения покрасовалась на камеру. Она заверила, что отекла и никак не избавиться от этой проблемы.
«Девочки, кто знает, как убрать отек? Я просто замучилась уже», – заявила Ксения.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие посчитали, что телеведущая зря жалуется. «И где тут отек? Отличная фигура», «Без макияжа очень милая», «Какая вы худышка», «Ой, зона бикини словно дряблая», «Нет, вы красотка», «Всм бы так выглядеть в 40 лет», — стали писать в Сети.