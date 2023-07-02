40-летняя Бородина в пикантном купальнике с разрезами оголила свои прелести: зона бикини напоказ

На этот раз Бородина выложила личное фото. Она запечатлелась дома без макияжа и укладки. Телеведущая облачилась в смелый купальник с разрезами. Она оголила свои бедра и пышные полушария груди. Ксения покрасовалась на камеру. Она заверила, что отекла и никак не избавиться от этой проблемы.

«Девочки, кто знает, как убрать отек? Я просто замучилась уже», – заявила Ксения.

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