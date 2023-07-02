Постройневшая Пегова задрала подол платья в поле: сверкнула бедрами, лишив фанатов дара речи

На этот раз Ирина путешествует по России. Она поделилась новым фото в соцсети. Актриса вышла на прогулку в поле. Она была в платье мятного цвета с игривым принтом. Блондинка задрала подол, оголив свои бедра прямо посреди лужайки. Пегова скрыла изъяны фигуры в платье на запах, а также подчеркнула свои прелести.

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