Постройневшая Пегова задрала подол платья в поле: сверкнула бедрами, лишив фанатов дара речи

Ирина Пегова большую часть жизни снимается в кино. Многие знают ее по сериалу «Акушерка». Также она играет в театре и в свое время училась у Олега Табакова. В свои 45 лет артистка не перестает удивлять поклонников. Она участвует в танцах, катается на льду, а не так давно звезда похудела. Теперь ее все чаще видят в более смелых нарядах.
На этот раз Ирина путешествует по России. Она поделилась новым фото в соцсети. Актриса вышла на прогулку в поле. Она была в платье мятного цвета с игривым принтом. Блондинка задрала подол, оголив свои бедра прямо посреди лужайки. Пегова скрыла изъяны фигуры в платье на запах, а также подчеркнула свои прелести.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Ирина впечатлила их своей природной красотой. «Ох, какая классная», «Стали очень стройной», «Ну прям девочка», «Какие ножки!», «Вот это фото в поле! Прям пахнет летом», «Какие у вас красивые формы», — стали писать в Сети.