Валя Карнавал в откровенном платье блеснула своими аппетитными формами: мякоть грудей слиплась (видео)

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она прославилась на всю страну как блогер, а также как певица. Девушка из Роста-на-Дону завоевала любовь публики. Она обладает эффектной фигурой, поэтому носит наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Артистка после расставания с Сашей Стоуном все чаще выходит в свет.
На этот раз Валя решила отправится на встречу с фанатами в рамках VK Fest. Она облачилась в тугое мини-платье на молнии с разрезами по бокам. Блогерша подчеркнула свои постройневшие формы. А декольте попало в объектив камеры, когда она заполняла карточки для автографов. Карнавал не стала прикрывать «ложбинку греха». А потом она лично увиделась с поклонниками.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она похорошела. «Ну что за вид!», «Ох, какие дыньки», «Это что-то», «Отличный наряд, декольте всех ослепило», «И как не любоваться такой конфеткой», «Лифчик даже не носит, все обомлели», — стали писать в Сети.