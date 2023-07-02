Валя Карнавал в откровенном платье блеснула своими аппетитными формами: мякоть грудей слиплась (видео)

На этот раз Валя решила отправится на встречу с фанатами в рамках VK Fest. Она облачилась в тугое мини-платье на молнии с разрезами по бокам. Блогерша подчеркнула свои постройневшие формы. А декольте попало в объектив камеры, когда она заполняла карточки для автографов. Карнавал не стала прикрывать «ложбинку греха». А потом она лично увиделась с поклонниками.

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