Народ ахнул: 39-летняя Рудова в кукольном платье блеснула своими прелестями без лифчика — загляденье

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. У нее появилась армия поклонников после того, как вышел сериал «Татьянин день» с ее участием. Актриса в свои 39 лет следит за фигурой и зачастую появляется на публике в дерзких нарядах. Поклонники удивляются тому, что она до сих пор не замужем. Звезда регулярно выкладывает пикантные кадры в Сеть.
На этот раз Рудова решила похвастаться обновкой. Она облачилась в мини-платье в кукольном стиле с рукавами-фонариками. Актриса отказалась от лифчика. Она оголила свои длинные и стройные ножки. А декольте на завязках придало изюминку. Наталья позировала на камеру, а наряд норовил сползти вниз.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что в таком наряде Рудова выглядит так словно ей 18 лет. «Какая милашка», «Ой, спадает с вас», «Наряд словно для ребенка», «Как вы в него втиснулись?», «Очень женственная», «Ну красотка, прям скинула лет 20», — стали писать в Сети.