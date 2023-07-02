Народ ахнул: 39-летняя Рудова в кукольном платье блеснула своими прелестями без лифчика — загляденье

На этот раз Рудова решила похвастаться обновкой. Она облачилась в мини-платье в кукольном стиле с рукавами-фонариками. Актриса отказалась от лифчика. Она оголила свои длинные и стройные ножки. А декольте на завязках придало изюминку. Наталья позировала на камеру, а наряд норовил сползти вниз.

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