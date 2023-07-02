Вот это Хюррем султан! Мерьем Узерли в мини-бикини обнажила свои «спелые» формы — грудь вся влажная

На этот раз Мерьем выложила кадры с отдыха. Она не постеснялась даже покрасоваться в купальнике. Мама двоих детей в цветом мини-бикини загорала, когда сделала селфи. Она обнажила свою грудь в лифчике из треугольников. От жары прелести артистки стали влажными. Узерли засветила плоский живот. Спустя два года после родов она вернулась в форму.

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