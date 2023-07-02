Вот это Хюррем султан! Мерьем Узерли в мини-бикини обнажила свои «спелые» формы — грудь вся влажная

Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» козырнула фигурой на Ибице.

Мерьем Узерли является звездой турецких сериалов. Многие полюбили ее России, когда вышла картина «Великолепный век», где она сыграла строптивую Хюррем султан. В обычно жизни 39-летняя актриса ведет бурную личную жизнь. Не так давно она рассталась с очередным избранником. А вот летние дни звезда проводит на Ибице. 

На этот раз Мерьем выложила кадры с отдыха. Она не постеснялась даже покрасоваться в купальнике. Мама двоих детей в цветом мини-бикини загорала, когда сделала селфи. Она обнажила свою грудь в лифчике из треугольников. От жары прелести артистки стали влажными. Узерли засветила плоский живот. Спустя два года после родов она вернулась в форму. 

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Мерьем Узерли. Фото: соцсети звезды

На еще одном фото Узерли в слишком коротком платье оголила свои бедра, задрав подол. Она не стала прикрывать свои прелести. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Многим она напомнила ее героиню из «Великолепного века». 

 

Мерьем Узерли. Фото: соцсети звезды

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