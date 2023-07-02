Вот это Хюррем султан! Мерьем Узерли в мини-бикини обнажила свои «спелые» формы — грудь вся влажная

Мерьем Узерли является звездой турецких сериалов. Многие полюбили ее России, когда вышла картина «Великолепный век», где она сыграла строптивую Хюррем султан. В обычно жизни 39-летняя актриса ведет бурную личную жизнь. Не так давно она рассталась с очередным избранником. А вот летние дни звезда проводит на Ибице.
На этот раз Мерьем выложила кадры с отдыха. Она не постеснялась даже покрасоваться в купальнике. Мама двоих детей в цветом мини-бикини загорала, когда сделала селфи. Она обнажила свою грудь в лифчике из треугольников. От жары прелести артистки стали влажными. Узерли засветила плоский живот. Спустя два года после родов она вернулась в форму.
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Мерьем Узерли. Фото: соцсети звезды
На еще одном фото Узерли в слишком коротком платье оголила свои бедра, задрав подол. Она не стала прикрывать свои прелести. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Многим она напомнила ее героиню из «Великолепного века».
Мерьем Узерли. Фото: соцсети звезды