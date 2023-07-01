Лопырева в «опасном» купальнике обнажила свои «сочные» бедра: лишь полоска ткани прикрыла сокровенное

Виктория Лопырева для многих поклонников остается первой красавицей. Однако с тех пор, как она завоевала корону и титул «Мисс Россия» прошло уже 20 лет. Блондинка успела поработать телеведущей и моделью. Но вот уже три года она живет в Дубае, где щеголяет на красных дорожках. Но этим летом звезду устроила себе отдых в Турции.
На этот раз Лопырева взяла с собой множество нарядов. Но большую часть времени она проводила на пляже. В соцсети блондинка выложила пикантное фото. Она решила покрасоваться в опасном купальнике с открытыми бедрами. Модель встала на колени у бассейна, оголив свои округлые формы. При этом ткань едва прикрыла зону бикини.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая фигура», «Вот и само совершенство», «Ну это огонь», «Какой купальник! Прям бедра во всей красе», «Вам идут такие пейзажи», «Русалка 2.0», «Любуюсь вашим телом», — стали писать подписчики.