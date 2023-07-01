Лопырева в «опасном» купальнике обнажила свои «сочные» бедра: лишь полоска ткани прикрыла сокровенное

На этот раз Лопырева взяла с собой множество нарядов. Но большую часть времени она проводила на пляже. В соцсети блондинка выложила пикантное фото. Она решила покрасоваться в опасном купальнике с открытыми бедрами. Модель встала на колени у бассейна, оголив свои округлые формы. При этом ткань едва прикрыла зону бикини.

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