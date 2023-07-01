Бесстыдно оголила прелести: Кристина Асмус в одном боди задрала ногу, засветив родинку на интимном месте

На этот раз Кристина решила поделиться снимком, который сделала в примерочной. Она позировала без юбки, надев белое боди. Трусики облегали ее формы. Актриса без стеснения засветила родинку на интимном месте, задрав ногу. Она показала свои стройные ноги.

«Хорошая майка, надо брать», – заявила артистка.

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