Бесстыдно оголила прелести: Кристина Асмус в одном боди задрала ногу, засветив родинку на интимном месте

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Интерны». Однако она давно стала взрослее, пережила развод с Гариком Харламовым и не раз снималась в пикантных постельных сценах. Порой она делает очень смелые фото, которые выкладывает в Сеть. Поклонники не раз критиковали ее за такие кадры. Но новый возлюбленный Роман Евдокимов ее во всем поддерживает.
На этот раз Кристина решила поделиться снимком, который сделала в примерочной. Она позировала без юбки, надев белое боди. Трусики облегали ее формы. Актриса без стеснения засветила родинку на интимном месте, задрав ногу. Она показала свои стройные ноги.
«Хорошая майка, надо брать», – заявила артистка.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие решили, что Кристина перепутала и случайно выложила фото, которое хотела кому-то отправить.
«Ну это прям слишком», «Может Роме хотела отправить? Такое не показывают», «Цапля», «Ой, хоть бы юбку надела», — стали писать в Сети.