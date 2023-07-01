«Парни пустили слюнки»: Клава Кока в топике-хомуте игриво засветила упругие полушария груди

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной персоной, когда попала в лейбл Black Star. Примечательно, что певица любит носить дерзкие наряды. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. Артистка ищет себе жениха, поэтому делает все, чтобы привлекать мужское внимание. На этот раз звезда после отпуска приехала в Новый Уренгой с концертом.
На этот раз Клава решила сделать пикантное селфи. Она запечатлелась в гримерке. Певица в серебристом топике-хомуте едва прикрыла прелести. Она засветила упругие полушария груди. Артистка приспустила брюки, показав свой плоский живот. Кока с блаженной улыбкой позировала у зеркала.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудораженны горячим селфи. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая», «Город впечатлен», «Дива приехала», «До чего хороша», «Формы просто безупречные», «Как соблазнительно сидит этот топик», «Ну влюбленная по уши», «Парни пустили слюнки», — стали писать подписчики.