Каролина Севастьянова в лосинах раскинула ноги в шпагате прямо в спальне: от такого у всех челюсть отвисла

На этот раз Каролина приехала в Москву. Она иногда выходит в свет. Накануне гимнастка решила похвастаться растяжкой. Она в тугих лосинах раскинула ноги в шпагате. Спортсменка одну ножку даже закинула на пуфик. Она продемонстрировала точеные формы. Севастьянова так впечатлила фанатов, что ей предложили создать занятия по стрейчингу.

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