Каролина Севастьянова в лосинах раскинула ноги в шпагате прямо в спальне: от такого у всех челюсть отвисла

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она приложила усилия, чтобы стать художественной гимнасткой. В ее копилке есть даже олимпийское золото. Она завершила карьеру и стала много путешествовать. В свои 28 лет спортсменка держит себя в форме. Она часто облачается в наряды, которые подчеркивают ее формы.
На этот раз Каролина приехала в Москву. Она иногда выходит в свет. Накануне гимнастка решила похвастаться растяжкой. Она в тугих лосинах раскинула ноги в шпагате. Спортсменка одну ножку даже закинула на пуфик. Она продемонстрировала точеные формы. Севастьянова так впечатлила фанатов, что ей предложили создать занятия по стрейчингу.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Многие осыпали Каролина комплиментами. «Ого, какие формы», «Ноги просто бесконечные», «Такая тростинка», «Выглядит впечатляюще», «Шпагат в спальне — мечта», «Ох, как сразить мужчину — показать шпагат», — стали писать подписчики.