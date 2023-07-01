Валя Карнавал в мини-платье обнажила свои манкие округлости: молния не выдержала пышностей и разошлась

Валя Карнавал уже больше 5 лет строит карьеру. Она стала популярной по всей России. Блогерша снимает ролики и записывает песни. Примечательно, что в 21 год она может похвастаться тем, что заработала целое состояние. Артистка любит носить люксовые бренда и ездить на дорогих машинах. После расставания с женихом Сашей Стоуном звезда стала чаще представать в дерзких образах.
На этот раз Валя отправилась на встречу с поклонниками. Она нарядилась в тугое платье на молнии с разрезами по бокам. Блогерша решила подчеркнуть все достоинства фигуры. Она оголила бедра, скрестив ножки, а молнии разошлась, продемонстрировав ее пышные полушария груди без лифчика. Карнавал не постеснялась сделать горячее селфи.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, что за дива», «Какой горячий вид», «В шикарной форме», «Ой, тут все видно», «Отличный наряд, парни уже падают штабелями», «И все облизнулись дружно», «Какая горячая штучка», — стали писать подписчики.