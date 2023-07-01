Валя Карнавал в мини-платье обнажила свои манкие округлости: молния не выдержала пышностей и разошлась

На этот раз Валя отправилась на встречу с поклонниками. Она нарядилась в тугое платье на молнии с разрезами по бокам. Блогерша решила подчеркнуть все достоинства фигуры. Она оголила бедра, скрестив ножки, а молнии разошлась, продемонстрировав ее пышные полушария груди без лифчика. Карнавал не постеснялась сделать горячее селфи.

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