«Ого, размерчик»: пополневшая Бузова в купальнике цвета Барби обнажила свои «налившиеся дыньки» в декольте не по размеру

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру на телевидении. В свои 37 лет артистка старается держать себя в форме, но недавно поправилась. Ее сразу стали критиковать хейтеры. А вот телеведущая прилетала в Африку на съемки и стала заниматься спортом. То и дело звезда оголяется на камеру.
«А что уже закончился июнь, а у меня ни одной фото в купальнике? Исправляется. Всем прекрасного июля», – написала она.
На этот раз Бузова позировала в купальнике цвета Барби. Она решила подчеркнуть свои пополневшие формы. А ее налившийся бюст едва поместился в декольте. Артистка наклонилась, продемонстрировав свои прелести.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали комплиментами Ольгу. «Такая Оля немного в весе мне нравится гораздо больше», «Безумно красивая», «Ого, размерчик», «Какое декольте, с роду такого не было», «Ох, вот это формы», «Как ее раздуло! Глянь!», «Бесподобно», «Сладкие какие округлости», — прокомментировали пост подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды