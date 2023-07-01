«Ого, размерчик»: пополневшая Бузова в купальнике цвета Барби обнажила свои «налившиеся дыньки» в декольте не по размеру

«А что уже закончился июнь, а у меня ни одной фото в купальнике? Исправляется. Всем прекрасного июля», – написала она.

На этот раз Бузова позировала в купальнике цвета Барби. Она решила подчеркнуть свои пополневшие формы. А ее налившийся бюст едва поместился в декольте. Артистка наклонилась, продемонстрировав свои прелести.

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