«Ох, а что с лицом? На себя не похожа»: Семенович в черном мини-бикини показала свои прелести без фотошопа, ошарашив народ

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей. Артистка славится не только заводными песнями, но и эффектной внешностью. У нее нестандартная фигура. Певица часто пытается худеть, но обычно предпочитает просто корректировать формы с помощью нарядов. А пляжные фото звезда часто фотошопит, за что ее критикуют хейтеры.
Этим летом Анна отдыхает в Турции. Она стала делится кадрами, на которых позирует в купальнике. Если раньше певица прятала живот, то теперь показала его во всей красе. И даже фотошопить кадр не стала, засветив несовершенства. Семенович лишь слегла прикрыла пупок ладошкой. При этом она также оголила свои бедра и другие прелести.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Быть худой или в теле, вот в чем вопрос. Главное быть счастливой и любить себя , не бояться меняться и даже поправляться! Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит!» – написала звезда.
Поклонники заметили, что у Анны пышные щеки. Кто-то даже заподозрил ее в беременности. «Вы уже на себя не похожи», «А что с лицом?», «Живот такой, беременная?», «Мне показалось, или она беременна?», «Ох, а что с лицом? На себя не похожа. Раздуло», — стали писать в Сети.