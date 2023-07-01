«Ох, а что с лицом? На себя не похожа»: Семенович в черном мини-бикини показала свои прелести без фотошопа, ошарашив народ

Этим летом Анна отдыхает в Турции. Она стала делится кадрами, на которых позирует в купальнике. Если раньше певица прятала живот, то теперь показала его во всей красе. И даже фотошопить кадр не стала, засветив несовершенства. Семенович лишь слегла прикрыла пупок ладошкой. При этом она также оголила свои бедра и другие прелести.

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