Ксения Бородина рассказала о том, как борется с сединой — необычный способ

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с подписчиками секретом красоты своей шевелюры.

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Она призналась, что никогда не выдергивает седые волоски. Вместо этого Ксения предпочитает подрезать проблемную растительность под самый корень.

Звезда считает, что таким образом можно замедлить процесс распространения седины. Ведь, по мнению телеведущей, на месте каждого выдернутого белого волоса может вырасти 7 новых седых волосков.