Харатьян рассказал, когда выйдут в кино четвертая и пятая часть «Гардемаринов»

Народный артист России Дмитрий Харатьян на площадке VK Fest в Петербурге рассказал, когда наконец выйдут четвертый и пятый фильм из серии «Гардемарины».

Картина «Гардемарины 1787. Мир» должна появиться в кинотеатрах 5 октября, а ее продолжение «Гардемарины 1787. Война» - 16 ноября.

По словам Харатьяна, в названии фильмов указан год, в который произошло сражение на Кинбурнской косе русско-турецкой войны. Приблизить победу гардемаринам будут помогать их дети. Также в картинах оживет персонаж Михаила Боярского.

«Но как женщины без Боярского? У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету. «Главное достояние России - это женщины», - говорит Боярский и не умирает, остается жить», - цитирует Дмитрия Вадимовича ТАСС.

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Ранее режиссер франшизы Светлана Дружинина сообщала журналистам, что «Гардемарины 1787. Война» станет последним фильмом в серии.