Более 700 гостей от Наташи Королевой до Ларисы Долиной: дети Филиппа Киркорова представили коллекцию одежды с Аникой Керимовой

Филипп Киркоров привык к тому, что первым получает лучшие наряды от люксовых брендов. Он привык жить на широкую ногу. Примечательно, что его дети Мартин и Алла-Виктория с пеленок носят дорогие наряды. Певец не жалеет денег, чтобы их баловать. А 29 июня его сын отпраздновал день рождения. Он представил свою первую коллекцию нарядов совместно с Аникой Керимовой.
На мероприятии Киркоров был в брюках в полоску, рубашке поверх футболки и шляпе. А вот его дети оделись в спортивном стиле. С ними позировала дизайнер Аника, щегольнувшая в роскошном платье.
«О том, что Мартин создает совершенно потрясающие модели одежды, я узнала совершенно случайно. Это произошло меньше года назад. Как-то я приехала к Филиппу в гости домой, и Мартин показал мне рисунки. Я посмотрела и была потрясена: готовые эскизы! Сразу поняла, что их нужно претворить в жизнь. И предложила ему сделать совместную коллекцию. У мальчика, действительно, очень большие способности в области дизайна одежды. Он – очень талантливый», – заявила она.
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Филипп Киркоров с детьми, Анита Цой, Лариса Долина. Фото: пресс-служба Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА»
На модном показе были представлен наряды, которые придумала Алла-Викториия. Поздравить юных модельеров пришли многие именитые персоны: Татьяна Навка, Сергей Лазарев, Лариса Долина с внучкой, Анита Цой и многие другие звезды. Не пропустила показ также Наташа Королева, которая пришла со своей мамой. Они продемонстрировали броские наряды. Всего собралось более 700 гостей. Знаменитости сверкали бриллиантами и были в великолепных вечерних нарядах от Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА».
Аника Керимова, Наташа Королева с мамой. Фото: пресс-служба Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА»