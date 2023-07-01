Более 700 гостей от Наташи Королевой до Ларисы Долиной: дети Филиппа Киркорова представили коллекцию одежды с Аникой Керимовой

На мероприятии Киркоров был в брюках в полоску, рубашке поверх футболки и шляпе. А вот его дети оделись в спортивном стиле. С ними позировала дизайнер Аника, щегольнувшая в роскошном платье.

«О том, что Мартин создает совершенно потрясающие модели одежды, я узнала совершенно случайно. Это произошло меньше года назад. Как-то я приехала к Филиппу в гости домой, и Мартин показал мне рисунки. Я посмотрела и была потрясена: готовые эскизы! Сразу поняла, что их нужно претворить в жизнь. И предложила ему сделать совместную коллекцию. У мальчика, действительно, очень большие способности в области дизайна одежды. Он – очень талантливый», – заявила она.

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