41-летняя Подольская в купальнике пустилась в пляс в бассейне вместе с сыновьями: Артемий затмил маму, устроив кривляния

На этот раз Наталья захотела поплескаться в бассейне. Она облачилась в черный тугой купальник. Певица устроила танцы, виляя бедрами. К ней сразу прибежали дети. Иван робко залез в воду. Мама его подержала на руках. А вот Артемий решил показать свои танцы и затмил маму, начав кривляться. Подольская с улыбкой закружила сына.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».