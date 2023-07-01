41-летняя Подольская в купальнике пустилась в пляс в бассейне вместе с сыновьями: Артемий затмил маму, устроив кривляния

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Певица порой выступает вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Больше 10 лет они состоят в браке и растят сыновей: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Недавно супруги уехали в Испанию, где проводят свой отпуск. Не обходится без фото в бикини.
На этот раз Наталья захотела поплескаться в бассейне. Она облачилась в черный тугой купальник. Певица устроила танцы, виляя бедрами. К ней сразу прибежали дети. Иван робко залез в воду. Мама его подержала на руках. А вот Артемий решил показать свои танцы и затмил маму, начав кривляться. Подольская с улыбкой закружила сына.
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«В нашей семье все кривляки», – отметила Подольская.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит 41-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая фигурка», «Сразу видно, что дети в маму», «Артемий не дал маме шанса», «Ох, как вы постройнели», «Дети не дадут скучать», — стали писать подписчики.