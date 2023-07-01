С секретным ингредиентом: Муцениеце накормила детей простым и вкусным завтраком из блинчиков — за уши не оттянешь

1 июля Агата встретила утро дома. Она решила побаловать детей, приготовив завтрак. Актриса напекла блинчиков. Она сделала сыну блины с вареньем. А вот для дочки Муцениеце полила их йогуртом со сладкими шариками. Тимофея и Мия были в нетерпении. Они торопили маму, которая не выпускала из рук телефон.

«Я иду на мать года. Тима просит вилку», – отметила актриса. «Мама, дай поесть», – потребовала дочка. «Ну сейчас, я сниму сторис, а потом есть. У Мии вот так! Лайфхак – берете йогурт тоже кладете его на блины и сыпете шариками», – пояснила Агата.

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