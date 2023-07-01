Дибров назвал супругу самой красивой женой в стране и подсказал, где еще найти таких девушек

В новом интервью шоумен Дмитрий Дибров похвастался своей семьей. По словам 63-летнего ведущего, у него подрастают «трое фантастических телевизионщиков». Мужчина даже не сомневается, что его юные сыновья будут делать карьеру на ТВ.

«А потом у меня жена, например, самая красивая жена в стране. Я знаю, что у многих людей есть своя версия, кто самая красивая жена, но у меня есть на это документ – это «Миссис Россия – 2017», – заявил Дибров в VK-шоу «Кстати». «Конечно. Но только перед этим Полина еще совершенно официально была самой красивой выпускницей школы Ростова-на-Дону. У нее даже была такая лента – «Самая красивая выпускница». Представляешь? Куда прокуратура смотрела, да?»

В ответ на это ведущий шоу Гарик Харламов посетовал, что теперь все завидуют Дмитрию Александровичу.

«Так поезжайте в Ростов, там же еще что-то осталось», - выдал ветеран ТВ.

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Напомним, Дмитрий и Полина Диброва поженились в 2009 году с 30-летней разницей в возрасте. Для шоумена это четвертый брак. Он становился отцом пять раз.