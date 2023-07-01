Валя Карнавал в лосинах и топике козырнула своими «сдобными» формами: упругая грудь вздыбилась — глаз не оторвать

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру. К 21 году она прославилась на всю страну и завоевала любовь молодежи. Блогерша продолжает снимать видео для соцсетей и выпускать песни. Она не так давно рассталась с женихом Сашей Стоуном. Артистка носит откровенные наряды. Она похудела и теперь все чаще щеголяет в коротких шортиках и юбках.
На этот раз Валя решила козырнуть своими достоинствами. Она облачилась в тугие лосины с газетным принтом и тугой топ-бандо. Блогерша подчеркнула свой округлый тыл. Она обтянула пышную грудь, которая вздыбилась. Артистка оголила свой плоский живот с пирсингом в пупке. Карнавал с растрепанными волосами запечатлелась на камеру.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Валя их взбудоражила. «Ох, какие формы», «Бесподобная», «Это так шикарно», «Просто ожившая кукла», «Ой, она так хороша», «Лосины сидят идеально», «Ну как можно быть такой хорошенькой», «Аппетитные формы», «Плоский живот вызывает зависть», — прокомментировали пост подписчики.