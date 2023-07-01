Валя Карнавал в лосинах и топике козырнула своими «сдобными» формами: упругая грудь вздыбилась — глаз не оторвать

На этот раз Валя решила козырнуть своими достоинствами. Она облачилась в тугие лосины с газетным принтом и тугой топ-бандо. Блогерша подчеркнула свой округлый тыл. Она обтянула пышную грудь, которая вздыбилась. Артистка оголила свой плоский живот с пирсингом в пупке. Карнавал с растрепанными волосами запечатлелась на камеру.

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