«Отважно летит»: Дмитрий Дибров признался в любви к Инстасамке

63-летний телеведущий Дмитрий Дибров стал гостем интернет-шоу «Кстати» и рассказал о своем новом проекте «Сессия», где он общается с молодыми музыкантами. И внезапно он признался ведущим, что обожает рэп-артистку Инстасамку (она же 23-летняя Дарья Зотеева).
«Послушайте, я страшно люблю Инстасамку. Образ, который ею рисуется, такая тварь продажная, меркантильная, как товаровед в комиссионке: только папики, секс, *** (название запрещенного вещества, - Прим. авт.) и Bentley – вот эти вещи. Но ведь это же ни что иное, как салтыково-щедринская ирония! Это же сатира! И она, эта Даша, отважно летит и делает из себя эту чертовку», - пояснил Дмитрий Александрович.
«А вот на съемках этих, ребята, я увидел, какая трогательная любовь у этой Даши с мужем. Который-то и автор этого всего! Вы понимаете, какой там фокус?!»
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Дибров заявил, что хочет пригласить Инстасамку и ее супруга свою возродившуюся музыкальную передачу «Антропология». Он подчеркнул, что в этом феномене важнее даже обратить внимание на мужа звезды – 22-летнего Олега Еропкина (он же Moneyken), которого ветеран ТВ назвал «умницей, книгочеем и интеллектуалом».