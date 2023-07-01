«Тогда и сейчас»: постройневшая Ани Лорак щегольнула в крохотных шортах и сделала себе прическу, как в юности

На этот раз Лорак поделилась двумя интересными снимками. Певица сравнила себя в юности и сейчас. Она сделала новое фото на курорте. Артистка щегольнула в крохотных шортах из денима и черной майке. Лук дополнили ультрамодные сланцы. Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) обнажила свои постройневшие бедра и длинные ноги. Она повторила прическу с пышными кудряшками из юности.

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