«Тогда и сейчас»: постройневшая Ани Лорак щегольнула в крохотных шортах и сделала себе прическу, как в юности

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка не перестает следить за внешностью. Она не так давно рассекретила своего возлюбленного. Певица теперь строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджраком. Поклонники стали замечать, что звезда даже похорошела и постройнела за последние недели.
На этот раз Лорак поделилась двумя интересными снимками. Певица сравнила себя в юности и сейчас. Она сделала новое фото на курорте. Артистка щегольнула в крохотных шортах из денима и черной майке. Лук дополнили ультрамодные сланцы. Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) обнажила свои постройневшие бедра и длинные ноги. Она повторила прическу с пышными кудряшками из юности.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
«Тогда и сейчас. А у вас есть подобные снимки?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Лорак получила сотни комплиментов. «Спустя столько лет все так же прекрасна. Каролина, как же вам идет этот образ!», «Красивая безумно», «Ох, как похудела», «Тут похожа на Дженнифер Лопес», «Любовь красит», — стали писать подписчики.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды