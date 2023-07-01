Бузова сняла горячее видео перед сном: разделась до нижнего белья, обнажив свои «аппетитки» в тугих стригах

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая в Африке решила продемонстрировать свои прелести.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых популярных персон в России. Артистка регулярно дает концерты и снимается в новых проектах. Она старается следить за фигурой и всегда привлекать к себе внимание. Звезда признавалась, что уже два года не была с мужчиной. Однако она не перестает искать себе жениха. 

Недавно Ольга приехала в Африку. Она стала каждый день облачаться в новые наряды. А накануне артистка взяла и разделась на камеру. Перед сном она покрасовалась в нижнем белье и с объемной укладкой. Примечательно, что Бузова руками натянула стриги выше бедер. Она игриво демонстрировала свои формы во всей красе. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но многие осудили ее за то, какие пикантные кадры она выкладывает в Сеть. «Просто шик», «Фигурка стала сочная», «Отличная форма», «Ну тут контент для взрослых пошел», «Какая конфетка», — стали писать подписчики.

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