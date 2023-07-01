«В нас врезались»: Люся Чеботина рассказала про то, как попала в ДТП

Исполнительница Люся Чеботина попала в ДТП.
Артистка была приглашена на празднование дня рождения сына Филиппа Киркорова. Мартину Киркорову исполнилось 11 лет. И Чеботина спешила поздравить начинающего дизайнера с этим событием.
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Однако по дороге Люся Чеботина попала в ДТП.
«Буквально 30 минут назад я попала в ДТП. И в момент, когда мы осматривали машину, ко мне подошли сфоткаться. Да, часто нарушают личные границы. В нас врезались, и вот сейчас мы ждем сотрудников ГАИ. Хорошая машина…», – призналась Люся в беседе со starhit.ru.
Напомним, ранее Люся Чеботина сбежала с музыкальной премии из-за Иды Галич.