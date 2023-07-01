«В нас врезались»: Люся Чеботина рассказала про то, как попала в ДТП

Исполнительница Люся Чеботина попала в ДТП.

Артистка была приглашена на празднование дня рождения сына Филиппа Киркорова. Мартину Киркорову исполнилось 11 лет. И Чеботина спешила поздравить начинающего дизайнера с этим событием.

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Однако по дороге Люся Чеботина попала в ДТП.