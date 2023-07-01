«Целовались и врезались в дерево»: Анна Банщикова вспомнила казусы со съемок интимных сцен

Актриса Анна Банщикова рассказала Светлане Бондарчук, какие курьезы случались у нее по время съемок откровенных и постельных сцен. 48-летняя артистка поделилась, что опасные трюки за нее исполняют профессиональные каскадеры, а для демонстрации интимной жизни своих героинь она не пользуется дублерами.

«А так можно было (снимать постельные сцены с дублершей – Прим. авт.)?! Я не знала! У меня даже муж после некоторых сцен спрашивал: «Ань, ну хорошо, ты целовалась. Ну затем так-то было целоваться?!» - поделилась Банщикова в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Именно в этом фильме был эпизод, где они так целуются, что не слышат звонка в дверь. А разве можно целоваться «слегка», чтобы не слышать звонка в дверь? Тут ничего не поделаешь…»