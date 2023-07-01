«Целовались и врезались в дерево»: Анна Банщикова вспомнила казусы со съемок интимных сцен

Актриса Анна Банщикова рассказала Светлане Бондарчук, какие курьезы случались у нее по время съемок откровенных и постельных сцен. 48-летняя артистка поделилась, что опасные трюки за нее исполняют профессиональные каскадеры, а для демонстрации интимной жизни своих героинь она не пользуется дублерами.
«А так можно было (снимать постельные сцены с дублершей – Прим. авт.)?! Я не знала! У меня даже муж после некоторых сцен спрашивал: «Ань, ну хорошо, ты целовалась. Ну затем так-то было целоваться?!» - поделилась Банщикова в YouTube-шоу «Света вокруг света».
«Именно в этом фильме был эпизод, где они так целуются, что не слышат звонка в дверь. А разве можно целоваться «слегка», чтобы не слышать звонка в дверь? Тут ничего не поделаешь…»
«На эту тему было много смешных моментов. Как-то с Костей Хабенским снимались – ехали в машине, в «копейке», тоже должны были целоваться и врезались в дерево. Не по сюжету. Увлеклись просто и врезались в дерево».
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«Много бывает смешных историй. Допустим, у партнера происходит неожиданная… Как это называется… Эрекция в кадре. Такое тоже было, не буду называть с каким актером. Мы снимаемся, режиссер говорит: «Так, стоп!» А ты говоришь «дублер» - тут дело такое… Я не знала, теперь буду знать».
В ответ Бондарчук настояла, что Банщиковой дублер для интимных сцен не нужен – она уже и так много где сыграла без него.