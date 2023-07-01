И никто не узнал: Анна Банщикова вспомнила, как подменила Анжелику Варум на концерте

В начале «нулевых» актриса Анна Банщикова сыграла в сериале «Каменская» двойника Анжелики Варум. А до этого ей однажды даже пришлось выступить на концерте в образе этой певицы. И она оказалась настолько похожа, что зрители не распознали подмены.

«Был какой-то сборный концерт, где все выступали «под плюс» и пели дуэтами. Макс (Леонидов, первый муж Банщиковой, - Прим. авт.) пел тогда с Ветлицкой, по-моему, а Дима Маликов - с Варум. И, почему-то, Маша не приехала. То ли она заболела, то ли еще что-то случилось – не знаю», - вспомнила Анна в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Я сижу в гримерке с ними со всеми, а Дима приходит: «Что мне делать? Как я буду петь дуэтом, когда Маши нет? Что мы будем делать?» И кто-то там решил пошутить – говорит: «А что, вон Анька есть!» А у меня был такой синий плащ с леопардовой подстежкой. Мы взяли этот плащ, переодели его на леопардовую сторону. А спародировать Машу как бы легко, я же актриса все-таки».

«И мы «под плюс» срепетировали танец с Димой… «Листья желтые над городом кружатся» мы пели. Меня так немножко подгримировали. Был огромный стадион. Я давала автографы потом людям, и ни один человек не узнал. Люди ломились потом в автобус, когда мы уезжали, и кричали: «Анжела, мы тебя любим!»