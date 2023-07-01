Элементарного не знает: Хейли Бибер нарушила свадебное правило, рассердив своих фанатов

Поклонники модели Хейли Бибер в шоке и растерянности. На днях их кумир вместе со своим мужем Джастином побывала на свадьбе бывшей личной помощницы Ким Кардашьян Стефани Шеперд.
Споры вызвал наряд 26-летней красотки. Она надела платье с открытой спиной (ну и грудь немного засветила, куда уж без этого), но людей ввел в ступор цвет этой, без сомнения, дорогой вещи.
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Хейли Бибер и то самое платье. Фото: соцсети
Дело в том, что было белое платье. А есть негласное правило, что полностью в белом на свадьбе должна быть только невеста. Некоторые подписчики попытались защитить звезду, мол, у Хейли не совсем белый, а один из оттенков, но от тонны возмущенных комментариев девушку это не спасло.
«Малышка, ты НИКОГДА не должна надевать белое на свадьбу», - написал один поклонников.
«Ты не должна носить цвет, близкий к белому. Ни бледно-голубой, ни бледно-розовый… Все, что на фотографиях может выглядеть полностью белым», - добавил другой.
А как вы думаете, нарушила ли Хейли свадебные традиции?