Элементарного не знает: Хейли Бибер нарушила свадебное правило, рассердив своих фанатов

Поклонники модели Хейли Бибер в шоке и растерянности. На днях их кумир вместе со своим мужем Джастином побывала на свадьбе бывшей личной помощницы Ким Кардашьян Стефани Шеперд.

Споры вызвал наряд 26-летней красотки. Она надела платье с открытой спиной (ну и грудь немного засветила, куда уж без этого), но людей ввел в ступор цвет этой, без сомнения, дорогой вещи.

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