Ольга Кабо в купальнике произвела фурор в Сети: эталонная фигура

«Ольга Игоревна, вы прекрасны! Русалка, наяда, Афродита, рожденная из пены морской», «Божественно», «Красивая!», «Красота – убойная вещь! Браво!», «Фарфоровая статуэтка», «Купальник огонь!», «Сногсшибательная красотка», - пишут люди под фото.

Кабо не скрывает, что ради таких форм ей приходится изрядно трудиться. Она регулярно занимается верховой ездой и плаванием. Также она пристально следит за тем, что попадает к ней в тарелку, и старается употреблять не больше 800 калорий в день.

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