Севастьянова упаковала прелести в кожаное бюстье: новый бойфренд рядом так и млеет

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова не торопится покидать Москву, хоть и скучает по своей жизни в Монако. Пока неизвестно, когда красотка начнет паковать чемоданы. Между тем, она уже наладила свою жизнь в столице и привыкла к ритму и погоде.

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В пятницу Севастьянова отправилась на ужин с новым бойфрендом, которого пока держит в секрете. Красотка по традиции показала, в каком наряде появилась перед людьми. Она облачилась в кожаное бюстье, красиво подчеркнувшее ее прелести, и брюки в облипку. При этом, Каролина позировала перед зеркалом рядом с бойфрендом.