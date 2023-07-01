«В России они не нужны»: Никита Михалков – о покинувших страну звездах

Режиссер Никита Михалков высказался о покинувших страну звездах, которые массово уезжали в 2022 году. Среди знаменитостей – Алла Пугачева, Рената Литвинова, Анатолий Белый, Чулпан Хаматова и многие другие.

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Михалков считает, что уехавшие правильно сделали, что собрали чемоданы и взяли билет в один конец. И замечательно, по словам мэтра, там, за границей, устроились. И здесь им уже нет места.