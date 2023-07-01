Потерял много крови, в коме: последние новости о выпавшем из окна сыне Михаила Ефремова

31-летний сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской в критическом состоянии. После падения из окна собственной квартиры актера экстренно прооперировали, у него тяжелые травмы головы, таза и бедра. Повреждена артерия, в результате чего звездный наследник потерял много крови.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Стало известно и о том, что из-за трагедии Ефремов-младший испытывает проблемы с дыханием, развилась сердечная недостаточность. Его срочно подключили к аппарату ИВЛ, а также ввели в медикаментозную кому. Прогнозы, как пишет kp.ru, неутешительны: Николай Ефремов может остаться инвалидом из-за перелома таза.

Трагедия произошла, напомним, 30 июня. В больницу Ефремов-младший поступил без признаков опьянения. Однако, соседи актера рассказывают, что он регулярно устраивал пьянки и дебоши, регулярно громил подъезд, держал в страхе чуть ли не весь дом – квартира у актера расположена на Пролетарском проспекте.