Валя Карнавал облекла выдающийся бюст в тугой топ бандо: без пуш-ап сползает – тяжела ноша

Звезда Интернета Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, за последние месяцы изрядно похудела. На нервной почве из-за разрывал с Сашей Стоуном красавица-брюнетка теперь носит одежду на два размера меньше. Но привлекательнее от этого не стала.

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Девушка даже не лишилась размера бюста, и по-прежнему наряжает свою выдающуюся ношу в откровенные одежды. На этот раз она обтянула топом-бандо формы и вышла на связь. Красота Карнавал крупным планом свела с ума подписчиков, несмотря на отсутствие пуш-ап.