«Бежит красоточка моя»: Павел Прилучный подловил раздобревшую после рождения сына Зепюр Брутян на беговой дорожке

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Павел Прилучный сопровождает Зепюр Брутян во время занятий в тренажерном зале.

Актриса Зепюр Брутян два месяца назад впервые стала мамой. Она подарила мужу Павлу Прилучному сына Микаэля.

За время беременности фигура миниатюрной Зепюр Брутян изменилась. Как и многие молодые мамочки, Зепюр раздобрела, ее формы стали более женственными, появились приятные округлости.

Но Зепюр Брутян совсем скоро планирует вернуться к съемкам, а чтобы в кадре выглядеть хорошо, женственные формы ни к чему. Возвращением добеременных параметров Зепюр Брутян занимается в тренажерном зале, не щадя себя.

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Тренажерный зал Зепюр Брутян посещает в сопровождении мужа, актера Павла Прилучного. Пока жена тренируется, Прилучный снимает ее на камеру и затем выкладывает видео в Сеть. 

Так, на этот раз Прилучный заснял Брутян на беговой дорожке.

«Бежит красоточка моя, ммм», — произнес Павел Прилучный в кадре.

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