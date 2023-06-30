«Бежит красоточка моя»: Павел Прилучный подловил раздобревшую после рождения сына Зепюр Брутян на беговой дорожке

Актриса Зепюр Брутян два месяца назад впервые стала мамой. Она подарила мужу Павлу Прилучному сына Микаэля.
За время беременности фигура миниатюрной Зепюр Брутян изменилась. Как и многие молодые мамочки, Зепюр раздобрела, ее формы стали более женственными, появились приятные округлости.
Но Зепюр Брутян совсем скоро планирует вернуться к съемкам, а чтобы в кадре выглядеть хорошо, женственные формы ни к чему. Возвращением добеременных параметров Зепюр Брутян занимается в тренажерном зале, не щадя себя.
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Тренажерный зал Зепюр Брутян посещает в сопровождении мужа, актера Павла Прилучного. Пока жена тренируется, Прилучный снимает ее на камеру и затем выкладывает видео в Сеть.
Так, на этот раз Прилучный заснял Брутян на беговой дорожке.
«Бежит красоточка моя, ммм», — произнес Павел Прилучный в кадре.