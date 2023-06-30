Полюбуйтесь: Каролина Севастьянова бесстыдно раскинулась на шезлонге, засветив межножное пространство

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает толк в эффектном появлении на публике.
28-летняя прославленная спортсменка зарабатывает очки у поклонников, демонстрируя свое красивое натренированное тело. Периодически Каролина Севастьянова размещает в микроблоге довольно бесстыдные кадры.
На этот раз Каролина Севастьянова позировала во время посещения спа в Москве.
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Каролина Севастьянова разлеглась на шезлонге у бассейна, расположив ноги таким образом, чтобы хорошо просматривалось межножное пространство.
Выглядит все довольно эстетично, многие залюбовались.
Ноги Каролины Севастьяновой. Фото: соцсети
«Самый красивый спа в Москве», — подписала кадр Каролина Севастьянова.
Подписчики с ней согласны: любое место с появлением Каролины Севастьяновой заметно преображается.