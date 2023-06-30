Полюбуйтесь: Каролина Севастьянова бесстыдно раскинулась на шезлонге, засветив межножное пространство

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова принимает одну позу эффектнее другой.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает толк в эффектном появлении на публике.

28-летняя прославленная спортсменка зарабатывает очки у поклонников, демонстрируя свое красивое натренированное тело. Периодически Каролина Севастьянова размещает в микроблоге довольно бесстыдные кадры.

На этот раз Каролина Севастьянова позировала во время посещения спа в Москве.

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Каролина Севастьянова разлеглась на шезлонге у бассейна, расположив ноги таким образом, чтобы хорошо просматривалось межножное пространство.

Выглядит все довольно эстетично, многие залюбовались.

Ноги Каролины Севастьяновой. Фото: соцсети

«Самый красивый спа в Москве», — подписала кадр Каролина Севастьянова.

Подписчики с ней согласны: любое место с появлением Каролины Севастьяновой заметно преображается.

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