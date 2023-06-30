«Свидание»: Анастасия Волочкова в шпагате лихо запрыгнула на Прохора Шаляпина во дворе своего особняка

Балерина Анастасия Волочкова и шоумен и певец Прохор Шаляпин довольно часто вместе проводят время. Прохор Шаляпин - желанный гость в шикарном доме Анастасии Волочковой.

Знаменитости утверждают, что находятся в дружеских отношениях. В этот вечер Анастасия Волочкова принимала в своем доме не только Прохора Шаляпина, но и еще одного малоизвестного молодого человека.

Все трое предстали на фото на террасе особняка Анастасии Волочковой. Балерина превзошла в этот раз саму себя. Она раскинулась в шпагате, лихо запрыгнув на Прохора Шаляпина и второго кавалера. Гости Волочковой мужественно держали балерину в своих крепких руках, а та обхватила своих Атлантов за плечи.

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