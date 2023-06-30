Обросший, лохматый, от былого лоска нет и следа: как сейчас выглядит экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони

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Кроме этого, Влад Кадони показал, как выглядит сейчас. На человека, который еще не так давно каждый день представал на экране ТВ, Влад Кадони совершенно не похож. Он сильно оброс, да к тому же еще и не причесывается. Влад Кадони предстал лохматым, небритым и лишенным былого лоска.