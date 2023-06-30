Обросший, лохматый, от былого лоска нет и следа: как сейчас выглядит экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони раньше довольно активно вел соцсети. Но с некоторых пор перестал баловать поклонников своим общением, взяв паузу.
Но в последний день июня Влад Кадони решил нарушить молчание и вышел на связь с подписчиками. Долгое отсутствие в Сети Влад Кадони объяснил сильной занятостью и небольшими проблемами со здоровьем.
«Готовлю несколько проектов на осень. Надеюсь, хоть один увидит свет», - оправдался Влад Кадони за неактивность в соцсети.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Кроме этого, Влад Кадони показал, как выглядит сейчас. На человека, который еще не так давно каждый день представал на экране ТВ, Влад Кадони совершенно не похож. Он сильно оброс, да к тому же еще и не причесывается. Влад Кадони предстал лохматым, небритым и лишенным былого лоска.
Обросший и лохматый Влад Кадони. Фото: скрин соцсети