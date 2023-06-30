«Учимся ходить»: покинувшая Россию Марина Юдашкина предстала с единственной внучкой покойного мужа — две красавицы

Второго июля исполнится два месяца, как не стало известного кутюрье Валентина Юдашкина. Его вдова Марина Юдашкина почти сразу после похорон супруга покинула Россию. Как признавалась сама Марина Юдашкина, она намерена, как минимум, до конца лета не возвращаться в Москву.

Сейчас Марина Юдашкина находится в гостях у дочери Галины Юдашкиной и зятя Петра Максакова, которые вместе с детьми живут в Арабских Эмиратах.

В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась снимком с двумя внуками - Анатолием и Аркадием и внучкой Агатой-Ариеллой.