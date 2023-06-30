«Возможность снова попасть в пик»: астролог посоветовала Моргенштерну* вернуться в Москву

Стало известно, что ждет покинувшего Россию рэпера Моргенштерна*.
Астролог сделала прогноз специально для артиста.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сатурн встал на момент рождения в 10 дом. Здесь нет прав на ошибку, в противном случае Моргенштерн* начнет строить карьеру заново, но есть и благоприятные возможности — на это указывает его парс фортуны, который также встал на момент рождения в 10 дом. Он нам всегда помогает со связями с властными и денежными людьми», — рассказала эксперт.
«Совет певцу — если он встретит свой 2024 год в Москве, то есть возможность снова попасть в пик», — добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее нумеролог рассказала о причинах перемен Киркорова.