«Возможность снова попасть в пик»: астролог посоветовала Моргенштерну* вернуться в Москву

Стало известно, что ждет покинувшего Россию рэпера Моргенштерна*.

Астролог сделала прогноз специально для артиста.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сатурн встал на момент рождения в 10 дом. Здесь нет прав на ошибку, в противном случае Моргенштерн* начнет строить карьеру заново, но есть и благоприятные возможности — на это указывает его парс фортуны, который также встал на момент рождения в 10 дом. Он нам всегда помогает со связями с властными и денежными людьми», — рассказала эксперт.