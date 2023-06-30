Познакомилась с новым папой: Саша Артемова из «Дома-2» засняла дочку со своим ухажером

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова второй месяц встречается с новым избранником. Но вероятно отношения пары так хороши и стабильны, что Саша Артемова решилась представить ухажеру свою дочку от Жени Кузина.

Ведь не исключено, что молодой человек может стать новым папой малышки. В микроблоге Саша Артемова поделилась кадрами с совместной прогулки с дочкой и избранником. Ухажер Саши Артемовой сумел расположить к себе ее наследницу. Саша Артемова призналась, что очень рада такому повороту событий.

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