Познакомилась с новым папой: Саша Артемова из «Дома-2» засняла дочку со своим ухажером

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова второй месяц встречается с новым избранником. Но вероятно отношения пары так хороши и стабильны, что Саша Артемова решилась представить ухажеру свою дочку от Жени Кузина.
Ведь не исключено, что молодой человек может стать новым папой малышки. В микроблоге Саша Артемова поделилась кадрами с совместной прогулки с дочкой и избранником. Ухажер Саши Артемовой сумел расположить к себе ее наследницу. Саша Артемова призналась, что очень рада такому повороту событий.
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Избранник Саши Артемовой с ее дочкой. Фото: соцсети
«Мне было очень приятно, когда мой мужчина сам предложил познакомиться с моей дочкой. И тут я уже задумалась, как бы я хотела, чтобы наша встреча прошла. И как видите, все прошло чудесным образом. Малышка чуть-чуть стеснялась, но через одну минуту стеснение прошло, и молодой человек расположил к себе, далее уже началась прекрасная коммуникация», - поделилась Саша Артемова.
Напомним, дочь Саши Артемовой и Жени Кузина родилась в сентябре 2019. Через два с половиной месяца малышке исполнится четыре года.