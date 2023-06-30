Подключен к ИВЛ: стали известны новые подробности состояния сына Михаила Ефремова

После госпитализации наследника Михаила Ефремова появились новые подробности о состоянии здоровья знаменитости.
Оказалось, 31-летний актер Николай Ефремов находится в коме. Он подключен к ИВЛ.
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Пока врачи не делают прогнозов. После падения с третьего этажа Николаю Ефремову установили аппарат наружной фиксации бедра и сделали эмболизацию артерии. От полученных травм у Ефремова открылось сильное кровотечение.
К слову, в больницу сын Михаила Ефремова был доставлен без документов. Об этом сообщает mash.ru.
Напомним, ранее стало известно о падении Николая Ефремова из окна собственного дома.