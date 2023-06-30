«Низко пала, среди таксистов искать!»: Маша Распутина пришла в ужас от нового ухажера дочери

Исполнительница Маша Распутина пожаловалась на дочь.

Распутина считает, что ее младшая наследница совершенно не умеет выбирать себе бойфренда.

«У тебя такой извращенный, испорченный вкус! Маша, ты что не знаешь, что такое симпатичный парень? <...> Таксист! Ты уже совсем низко пала, среди таксистов искать! Иди учись, будь ты грамотной!» — посоветовала артистка дочери Марии.

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